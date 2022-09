Il trailer di The Midnight Club | la nuova serie horror di Mike Flannagan in arrivo su Netflix a ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildi Theè stato svelato dain vista del debutto delladi, già molto apprezzato dal pubblico della piattaforma come creatore e sceneggiatore delle miniThe Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e da ultimaMass. Theè l’ennesimo progetto originale nato dal contratto che lega: lain 10 episodi è basata sull’omonimo romanzo del 1994 di Christopher Pike ed è ambientata al Brightcliffe Hospice, un luogo che accoglie adolescenti colpiti da ...