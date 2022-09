Il terrore degli studenti di Tor Vergata era una donna di etnia rom | forzava le auto e rubava

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Glidell’Università Tordi Roma andavano a seguire le lezioni e rischiavano di trovare la propriaforzata. Unadirom agiva all’interno e nel parcheggio dell’Ateneo. Almeno dieci le macchine colpite. Poi, però, gli agenti hanno fermato in flagranza la rom mentre stava scassinando l’ennesima, stavolta una Jeep Renegade. I suoi “bottini” riguardavano soprattutto oggetti di valore e stereo. L’arresto delladirom I poliziotti hanno bloccato e arrestato ladirom, cittadinanza bulgara, di 36 anni. Lo riporta “Il Messaggero” in un dettagliato articolo. Fondamentali sono state le testimonianze di alcuni passanti e dagli addetti alla sicurezza dell’università. ...

