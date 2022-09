Il Teatro piange Marcello Magni | “Era energia pura | un trascinatore di anime”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Theatre world pays tribute after death of”. Il mondo delrende omaggio a. La mattina di lunedì 19 settembre il The Guardian, celebre quotidiano britannico, ha annunciato così la scomparsa del noto attore bergamasco. La sua è stata una vita da uno su un milione. Fine anni ’70,ha diciannove anni ed ha appena completato gli studi all’Accademia delalle Grazie di Bergamo. I professori gliel’hanno detto chiaramente: uno con il suo talento deve formarsi all’estero. Così è volato da Bergamo a Parigi per frequentare la scuola di Jacques Lecoq, il primo di tanti incontri importanti. Da Parigi, a Londra, dove ha fondato la compagnia “Theatre de Complicité”, e poi in tutto il mondo, senza fermarsi mai. “L’agenda di ...