Il sito sui piccioni che lavorerebbero come «spie biotecnologiche per il governo» è satira (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare quanto riportato dal sito pigeonsarenreal.uk secondo cui i piccioni non sarebbero creature reali, ma starebbero lavorando come «spie biotecnologiche per il governo», sorvegliando il pubblico e raccogliendo dati privati. Si tratta di un contenuto satirico. Vediamo perché. Il sito Pigeons aren't real sembra avere un legame con il movimento parodistico chiamato Birds aren't real, creato nel 2017 da Peter McIndoe. Abbiamo contattato i gestori sia del sito oggetto della nostra analisi, sia di Birds aren't real per avere una conferma ufficiale del legame tra i due, ma siamo al momento in attesa di una risposta. Il collegamento potrebbe esistere in ...

