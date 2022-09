Il rigassificatore di Piombino al centro delle polemiche: 'il piano Snam carente' (Di mercoledì 21 settembre 2022) - L'impianto è osteggiato da gran parte della comunità locale per i rischi sulla sicurezza. Il sindaco della città portuale ha apertamente criticato il progetto della Snam, definendolo inattendibile, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) - L'impianto è osteggiato da gran parte della comunità locale per i rischi sulla sicurezza. Il sindaco della città portuale ha apertamente criticato il progetto della, definendolo inattendibile, ...

msgelmini : Solidarietà al presidente della @regionetoscana @EugenioGiani, minacciato sul web per la sua presa di posizione a f… - ItaliaViva : 'Dobbiamo dire sì a quelle opere che servono al Paese. Sì al #rigassificatore a #Piombino. Sì al… - msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - iltirreno : Rigassificatore di Piombino, la strategia del Comune per fermare l'iter autorizzativo - aleappo53 : RT @chiccotesta: A Piombino la Sovrintendenza chiede di che colore sarà la nave con il rigassificatore. A Sulmona la Regione Abruzzo e il P… -