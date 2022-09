Il racconto di Guendalina Tavassi: “Presa a bastonate dal mio ex marito” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Guendalina Tavassi, opinionista Tv, ex gieffina e concorrente de L’Isola dei Famosi (lasciò il programma quando l’ex marito fu scarcerato) si è ritrovata nei giorni scorsi a testimoniare nel processo a carico dell’ex, Umberto D’Aponte, imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. I due sono genitori di Chloe e Salvatore, ma il loro rapporto è finito in modo piuttosto burrascoso, anche se Umberto D’Aponte nega i fatti denunciati da Tavassi. Saranno i giudici a dover decidere quale versione sia veritiera. L’ex concorrente del Grande Fratello in un’intervista ha dichiarato che gli anni del matrimonio sono stati terribili, con violenze fisiche e verbali. Tutto sarebbe iniziato dopo la nascita del secondo figlio, Salvatore: infatti, proprio in seguito a tale lieto evento, l’imprenditore si ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 21 settembre 2022), opinionista Tv, ex gieffina e concorrente de L’Isola dei Famosi (lasciò il programma quando l’exfu scarcerato) si è ritrovata nei giorni scorsi a testimoniare nel processo a carico dell’ex, Umberto D’Aponte, imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. I due sono genitori di Chloe e Salvatore, ma il loro rapporto è finito in modo piuttosto burrascoso, anche se Umberto D’Aponte nega i fatti denunciati da. Saranno i giudici a dover decidere quale versione sia veritiera. L’ex concorrente del Grande Fratello in un’intervista ha dichiarato che gli anni del matrimonio sono stati terribili, con violenze fisiche e verbali. Tutto sarebbe iniziato dopo la nascita del secondo figlio, Salvatore: infatti, proprio in seguito a tale lieto evento, l’imprenditore si ...

