Il programma su ambiente e green economy del centrodestra (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il dibattito delle elezioni politiche in Italia del prossimo 25 settembre vede al centro della scena la questione dell’ambiente. In particolare, questo tema è entrato per la prima volta, almeno in maniera così rilevante, anche nel programma della coalizione di centrodestra. In un recente video pubblicato sui propri canali social, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha dichiarato di essere “pronta a difendere l’ambiente e la bellezza della nostra terra”, riprendendo le parole del filosofo ed esponente conservatore Roger Scruton “l’ecologia è la quintessenza della causa conservatrice”. La leader della destra italiana ha affermato nel video come “a differenza della sinistra” vuole affrontare il tema dell’ambiente in “maniera coerente, libera e innovativa. Senza alcun pregiudizio nei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il dibattito delle elezioni politiche in Italia del prossimo 25 settembre vede al centro della scena la questione dell’. In particolare, questo tema è entrato per la prima volta, almeno in maniera così rilevante, anche neldella coalizione di. In un recente video pubblicato sui propri canali social, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha dichiarato di essere “pronta a difendere l’e la bellezza della nostra terra”, riprendendo le parole del filosofo ed esponente conservatore Roger Scruton “l’ecologia è la quintessenza della causa conservatrice”. La leader della destra italiana ha affermato nel video come “a differenza della sinistra” vuole affrontare il tema dell’in “maniera coerente, libera e innovativa. Senza alcun pregiudizio nei ...

