Il patto per volare con meno CO2 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un'intera filiera industriale si è riunita ieri a Fiumicino per tracciare una strada condivisa che porti a un obiettivo: la decarbonizzazione del trasporto aereo. La questione è tutt'altro che banale se si considera che il settore, tra quelli considerati hard to abate, deve fare la sua parte per rispettare i target ambientali fissati dall'Ue nel pacchetto Fit for 55. Cosa può andare storto? Basta pensare all'industria dell'auto. La data di scadenza per il commercio dei veicoli con motore endotermico stabilita dal Parlamento europeo è "un suicidio", secondo le imprese che dovranno riconvertire la produzione. Stavolta tutti i player industriali hanno deciso di affrontare con un approccio diverso la sfida e sollecitati da Aeroporti di Roma (Adr), che gestisce lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino, hanno sottoscritto un patto che definisce tappe, strumenti e proposte di ...

