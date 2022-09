Il pane e non solo, quanto ci costa la spesa questo autunno (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo Eurostat il prezzo del pane, non è mai stato così alto nell’Ue. I dati definitivi dell’Istat dicono che l’inflazione in Italia ha raggiunto un tasso record dalla fine del 1985. Gli italiani hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura dell'11% nei primi sei mesi del 2022 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Secondo Eurostat il prezzo del, non è mai stato così alto nell’Ue. I dati definitivi dell’Istat dicono che l’inflazione in Italia ha raggiunto un tasso record dalla fine del 1985. Gli italiani hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura dell'11% nei primi sei mesi del 2022

Agenzia_Ansa : Il prezzo del pane non è mai stato così alto nell'Ue. Lo rileva Eurostat. Ad agosto il prezzo è cresciuto mediament… - pisto_gol : Questa storia può finire male. Chi è al potere non dimentichi che nel 1789 la Rivoluzione Francese scoppiò per l’au… - AlfredoPedulla : Il Var non disponeva delle immagini con #Candreva. È come quando entri in un panificio e non hanno il pane. Fenomeni veri - PivaEdoardo : @arcoincielo termine deriva dalla celebre forma di pane ferrarese, la 'coppia': in pratica ti sta dicendo che hai l… - giovannina23 : RT @GiovanniPaglia: Il pane in Italia aumenta del 14%. Davanti a questo, il 90% degli italiani si preoccupa per il proprio futuro. Gli altr… -