Il nuovo album di Ultimo prende forma a Londra

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Sono venuto qui per scrivere il miodisco”, le parole dell’artista sui social. Ildistando, nel Regno Unito. Il cantautorap appare su Instagram condividendo una foto da, e intutti di essere tornato in studio per lavorare ai nuovi brani. Proprio mentreè in fermento per l’addio alla Regina Elisabetta II,si trova nella capitale inglese ma per un motivo diverso. “per me è un posto speciale”, scrive. “La sua malinconia l’ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano… credo che ognuno sia destinato a sentirsi in un determinato modo in certi posti… c’è chi dice che sia per le vite passate, ...