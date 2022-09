Il discorso di Putin sulla mobilitazione in Russia | “Il Donbass ha il nostro sostegno”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Vladimirannuncia unaparziale in, per rafforzare l’impegno in Ucraina, in undi stamattina. Nel frattempo nelè tempo di nuovi referendum, ovviamente discussi, criticati in una fase storica in cui la guerra in Ucraina sembra in una fase quasi di stallo, dopo le ultime affermazioni del presidente turco Recep Erdogan. Il giallo suldiavrebbe dovuto tenere ieri il, finché la caporedattrice diToday, Margarita Simonyan, non aveva scritto sul suo canale Telegram le parole “andate a dormire”. Oggi, il leader del Cremlino ha parlato, come riporta l’Ansa. E ha annunciato unaparziale, con il richiamo ...