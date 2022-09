Il discorso di Putin: «Mobilitazione militare parziale, l’Occidente vuole distruggerci» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una Mobilitazione militare parziale in Russia nel suo discorso alla Nazione. «l’Occidente vuole distruggerci», ha detto lo Zar. «Sta tentando di trasformare il popolo ucraino in carne da cannone. Il nostro obiettivo è liberare il Donbass». Putin ha detto di aver ordinato al governo russo di concedere uno status giuridico ai volontari che combattono nelle regioni occupate. E che l’Operazione Speciale cominciata il 24 febbraio era «inevitabile», perché «tanta gente in Ucraina non vuole stare sotto un regime nazista». Il presidente ha annunciato «supporto» ai referendum per l’annessione del Donbass e di Cherson. E che è pronto a usare «tutti i mezzi necessari» per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirha annunciato unain Russia nel suoalla Nazione. «», ha detto lo Zar. «Sta tentando di trasformare il popolo ucraino in carne da cannone. Il nostro obiettivo è liberare il Donbass».ha detto di aver ordinato al governo russo di concedere uno status giuridico ai volontari che combattono nelle regioni occupate. E che l’Operazione Speciale cominciata il 24 febbraio era «inevitabile», perché «tanta gente in Ucraina nonstare sotto un regime nazista». Il presidente ha annunciato «supporto» ai referendum per l’annessione del Donbass e di Cherson. E che è pronto a usare «tutti i mezzi necessari» per ...

