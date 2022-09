Il discorso di Putin indica una nuova fase della guerra (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mobilitazione parziale a partire da oggi, 21 settembre: ecco cosa vuole Vladimir Putin, annunciandolo nel tanto atteso discorso alla nazione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso dalla scorsa notte. Una mossa non draconiana come la mobilitazione generale, ma comunque grave e che allontana sempre più la prospettiva della pace. Cosa intende Putin per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mobilitazione parziale a partire da oggi, 21 settembre: ecco cosa vuole Vladimir, annunciandolo nel tanto attesoalla nazione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso dalla scorsa notte. Una mossa non draconiana come la mobilitazione generale, ma comunque grave e che allontana sempre più la prospettivapace. Cosa intendeper InsideOver.

