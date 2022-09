Il Centrodestra di governo è già a pezzi, nuovo scontro sullo scostamento di bilancio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Centrodestra a guida Giorgia Meloni, che in base ai sondaggi si prepara a governare l’Italia dopo le elezioni di domenica 25 settembre, è diviso su parecchi temi, squassato dal confronto interno tra Fratelli d’Italia e la Lega per la leadership. Come noto Matteo Salvini non vede di buon occhio la prospettiva di essere subordinato alla leader di FdI, e secondo diversi osservatori alla Meloni fa comodo che la Lega perda voti, invisa com’è ai circoli che contano fra Bruxelles e Washington, per avere poi un ruolo subalterno al governo. Si spiegherebbe così lo ‘scivolone’ della Meloni sul voto in Ue rispetto all’Ungheria, dove è rimasta alineata a Salvini in una posizione pro-Orban pur consapevole delle conseguenze che la cosa potrebbe avere sul piano economico, visti i 209 miliardi che l’Italia si appresta a ricevere dall’Europa sotto forma di Next ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ila guida Giorgia Meloni, che in base ai sondaggi si prepara a governare l’Italia dopo le elezioni di domenica 25 settembre, è diviso su parecchi temi, squassato dal confronto interno tra Fratelli d’Italia e la Lega per la leadership. Come noto Matteo Salvini non vede di buon occhio la prospettiva di essere subordinato alla leader di FdI, e secondo diversi osservatori alla Meloni fa comodo che la Lega perda voti, invisa com’è ai circoli che contano fra Bruxelles e Washington, per avere poi un ruolo subalterno al. Si spiegherebbe così lo ‘scivolone’ della Meloni sul voto in Ue rispetto all’Ungheria, dove è rimasta alineata a Salvini in una posizione pro-Orban pur consapevole delle conseguenze che la cosa potrebbe avere sul piano economico, visti i 209 miliardi che l’Italia si appresta a ricevere dall’Europa sotto forma di Next ...

