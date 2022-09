Il boss dei Phoenix, sospeso dall’Nba per sessismo e razzismo, ha annunciato la vendita del club (Di mercoledì 21 settembre 2022) Negli Stati Uniti, e nell’Nba in particolare, col razzismo e col sessismo non si scherza. Nessuno immagina neanche lontanamente di derubricarli a goliardata o a errore veniale. La storia di Robert Sarver – azionista di maggioranza dei Phoenix Suns della NBA e e dei Phoenix Mercury della WNBA (l’Nba femminile) – è stato sospeso per un anno dall’Nba nonché multato per dieci milioni di dollari per sessismo e razzismo nella sua azienda nei confronti delle sue dipendenti e dei suoi dipendenti. Dopo le notizie di stampa, la Nba ha commissionato una indagine indipendente che è giunta alla conclusione che ha portato al provvedimento. Già questo da noi è fantascienza. E ormai dobbiamo estendere il concetto dall’Italia anche alla Spagna viste le reazioni blande ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Negli Stati Uniti, e nell’Nba in particolare, cole colnon si scherza. Nessuno immagina neanche lontanamente di derubricarli a goliardata o a errore veniale. La storia di Robert Sarver – azionista di maggioranza deiSuns della NBA e e deiMercury della WNBA (l’Nba femminile) – è statoper un annononché multato per dieci milioni di dollari pernella sua azienda nei confronti delle sue dipendenti e dei suoi dipendenti. Dopo le notizie di stampa, la Nba ha commissionato una indagine indipendente che è giunta alla conclusione che ha portato al provvedimento. Già questo da noi è fantascienza. E ormai dobbiamo estendere il concetto dall’Italia anche alla Spagna viste le reazioni blande ...

