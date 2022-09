Il 6 ottobre esce “Quasi orfano” con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Sarà dal 6 ottobre in tutte le sale cinematografiche italiane “Quasi orfano”, nuovo film di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo e Nunzia Schiano, con la partecipazione di Bebo Storti. Una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution. Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Sarà dal 6in tutte le sale cinematografiche italiane “orfano”, nuovo film di Umberto Carteni, con, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo e Nunzia Schiano, con la partecipazione di Bebo Storti. Una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution. Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano. L'articolo L'Opinionista.

