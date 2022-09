Il 21 settembre si celebra la Giornata Internazionale della Pace

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 21è stata istituita dall’Onu laper ricordare che ognuno può fare la differenza nel raggiungere la fine delle ostilità. L’origineLaè stata istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite, attraverso la risoluzione 36/67. Questa ricorrenza ha lo scopo di fa riflettere su una delle tematiche più sentite a livello mondiale, riguardo la non violenza. Inizialmente lamondialeè stata ...

FrontieraRieti : Dal 26 al 30 settembre la @AslRieti celebra la Giornata mondiale del Cuore con l'esecuzione di esami diagnostici e… - GabianoHolding : ???21 settembre – Giornata internazionale della pace Gabiano Holding celebra la giornata, promuovendo i diritti del… - maresca_franco : RT @occhio_notizie: Oggi si celebra la giornata internazionale della #pace | - occhio_notizie : Oggi si celebra la giornata internazionale della #pace | - AsugiFVG : Oggi, 21 settembre, si celebra la Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale dell… -

IL GIORNO

Sarà Simone Cristicchi il protagonista sul palco del Teatro Petrarca, il 21, della serata evento con cui Arezzo...L'Italia, ha assicurato Draghi in vista delle elezioni del 25, "anche nei prossimi anni ... Dobbiamo agire insieme e riscoprire il valore del multilateralismo che siin quest'aula. L'... Giornata internazionale della Pace 21 settembre. Perché si celebra e tema del 2022 SAN GEMINI - Con «Corrado Cagli intorno alla Fontana dello Zodiaco» l’ Ente Giostra dell’Arme celebra l’anniversario della ventesima edizione delle mostre ...Di Redazione | 21 Settembre 2022 alle 7:30 Un gruppo aziendale e multidisciplinare attivo dal 2019 e presente in maniera capillare in tutte le zone; è da qui che parte la battaglia dell’Asl Toscana su ...