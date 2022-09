Ida Platano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio, Riccardo Guarnieri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ida Platano, dama rinomata per la sua presenta al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, oggi sarà ospite in un altro salotto, sempre targato Mediaset: quello di Silvia Toffanin, Verissimo, in cui svelerà alcuni particolari della sua vita. Ma conosciamola meglio prima. Chi è Ida di Uomini e Donne Ida Platano è nata in Sicilia nel 1982. Cresce in una tipica famiglia del Sud, molto numerosa, composta dai genitori e sei fratelli. La dama di Uomini e Donne è alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. La sua formazione lavorativa inizia già a 13 anni, quando fa le sue prime esperienze presso una parrucchiera del posto. Poi, a 17 anni decide di lasciare definitivamente la Sicilia per trasferirsi a Brescia, assieme al suo primo amore. Il trasferimento a Brescia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ida, dama rinomata per la sua presenta al programma di Maria De Filippi,, oggi sarà ospite in un altro salotto, sempre targato Mediaset: quello di Silvia Toffanin, Verissimo, in cui svelerà alcuni particolari della sua vita. Ma conosciamola meglio prima. Chi è Ida diIdaè nata in Sicilia nel 1982. Cresce in una tipica famiglia del Sud, molto numerosa, composta dai genitori e sei fratelli. La dama diè alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. La sua formazione lavorativa inizia già a 13 anni, quando fa le sue prime esperienze presso una parrucchiera del posto. Poi, a 17 anni decide di lasciare definitivamente la Sicilia per trasferirsi a Brescia, assieme al suo primo amore. Il trasferimento a Brescia ...

ivandileonardo : Pronto a nuove imitazioni di Ida Platano #uominiedonne - lullaby17e : Ida Platano che in ogni edizione si trasforma sempre di più in Nicole Pallado ?? #UominieDonne - FiumeDiDesideri : IDA PLATANO FINALMENTE TORNIAMO A TE #uominiedonne - NIKO__Z : RT @cazzovuoiamo: Gemma Galgani e Ida platano - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Nelle prime puntate vedremo Ida Platano provarci di nuovo con il suo ex, il cavalier… -