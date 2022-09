(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un altro ritorno al futuro , ma di gran classe. ID., il nuovoVolkswagen , si propone come erede del mitico, per un altro passaggio epocale. Non solo per la ...

Un altro ritorno al futuro , ma di gran classe. ID., il nuovoelettrico Volkswagen , si propone come erede del mitico Bulli , per un altro passaggio epocale. Non solo per la motorizzazione , ovviamente. ID.è esclusivamente a ...Siamo arrivati fino a Copenaghen per provare ID., l'atteso van elettrico con cui Volkswagen punta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Il '' della casa di Wolfsburg, e non a caso lo chiamiamo così, trae ampio spunto dallo ... ID.Buzz, il pulmino elettrico che omaggia il Bulli e la beat generation La Beat Generation ha un nuovo profeta Ma ID.Buzz va a batteria. La storia del mitico van viene riscritta Il Bulli torna in chiave zero emissioni.La Miele utilizzerà ID Buzz la versione elettrica dell’iconico pulmino Volkswagen per il suo after service. Una versione personalizzata del ...