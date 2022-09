I nomi più interessanti della nuova leva modaiola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Federico Cina, Magliano, Andreadamo, Jordan Luca: negli ultimi anni, complici i social e una rinnovata attenzione al sistema moda – e agli eredi che un giorno sostituiranno i grandi nomi alla guida delle maison – è apparso nei radar degli addetti ai lavori un nuovo alfabeto stilistico, fatto di nuovi brand italiani o made in Italy capaci di interpretare vecchi desideri, o farne nascere di nuovi. Un trend che è arrivato anche oltre i confini nazionali, visto che Irina Shayk sfoggia i crop-top Andreadamo mentre è in giro a Los Angeles, o Dua Lipa esce per andare a cena con i vestiti tie-dye di Des Phemmes, dietro il quale si nasconde Salvo Rizza. Ma quali sono, dopo questa prima ondata rinfrescante di talenti, i più interessanti nomi della nuova leva modaiola? Lessico ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Federico Cina, Magliano, Andreadamo, Jordan Luca: negli ultimi anni, complici i social e una rinnovata attenzione al sistema moda – e agli eredi che un giorno sostituiranno i grandialla guida delle maison – è apparso nei radar degli addetti ai lavori un nuovo alfabeto stilistico, fatto di nuovi brand italiani o made in Italy capaci di interpretare vecchi desideri, o farne nascere di nuovi. Un trend che è arrivato anche oltre i confini nazionali, visto che Irina Shayk sfoggia i crop-top Andreadamo mentre è in giro a Los Angeles, o Dua Lipa esce per andare a cena con i vestiti tie-dye di Des Phemmes, dietro il quale si nasconde Salvo Rizza. Ma quali sono, dopo questa prima ondata rinfrescante di talenti, i più? Lessico ...

