I giovani russi in fuga dalla guerra e da Putin

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Aviasales, il sito web più popolare ina per comprare viaggi aerei registra +500% su tratte da Mosca a Istanbul, Turchia, e Yerevan in Armenia, ovvero per destinazioni senza visto. Niente più posti invece per Tbilisi, Georgia, città che si poteva raggiungere spendendo 1.500 euro ma acquistando il biglietto dall’estero, e costi alle stelle per raggiungere gli Emirati, Sudamerica e Africa, anche con prezzi di quasi 250.000 rubli (4.000 dollari). È in gran parte il risultato della decisione del presidente russo Vladimirdi attivare la mobilitazione parziale di 300.000 persone, d’età inferiore ai 26 anni, destinate a possibili incarichi contro “l’Occidente che vuole distruggerci”. Finora il Cremlino aveva evitato questi metodi di arruolamento, ricorrendo invece al reclutamento di prigionieri, offrendo stipendi alti per contratti militari a breve ...