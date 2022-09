I cento anni del bandito Giuliano, il sindaco ‘Non merita il ricordo’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -Avrebbe compiuto domani cento anni, ma a Montelepre, il paese che gli ha dato i natali, non ci sarà alcuna ricorrenza né alcun ricordo per il bandito Salvatore Giuliano. Per alcuni fu un Robin Hood dei contadini, per altri un alfiere dell’indipendenza siciliana. Per altri ancora, un sanguinario al servizio della mafia e dei servizi segreti. “Il bandito Giuliano è tristemente noto e noi non pensiamo di ricordare una persona che non ha dato lustro a Montelepre”, dice all’Adnkronos il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova. “Ancora oggi ci sono visite di turisti, sia nella tomba dei Giuliano che nella casa natia – dice ancora il primo cittadino – dal punto di vista turistico siamo contenti, ma il discorso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -Avrebbe compiuto domani, ma a Montelepre, il paese che gli ha dato i natali, non ci sarà alcuna ricorrenza né alcun ricordo per ilSalvatore. Per alcuni fu un Robin Hood dei contadini, per altri un alfiere dell’indipendenza siciliana. Per altri ancora, un sanguinario al servizio della mafia e dei servizi segreti. “Ilè tristemente noto e noi non pensiamo di ricordare una persona che non ha dato lustro a Montelepre”, dice all’Adnkronos ildi Montelepre Giuseppe Terranova. “Ancora oggi ci sono visite di turisti, sia nella tomba deiche nella casa natia – dice ancora il primo cittadino – dal punto di vista turistico siamo contenti, ma il discorso di ...

