Hyundai - Alla riscoperta della fabbrica green di Noovice

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Energia pulita (vedremo come), rispetto per l'ambiente, programmi ambiziosi, e persino tutela e osservazione di 300 specie rare di farfalle. Torniamo adieci anni dopo (nove, per la precisione), per vedere i passi avanti fatti d. Che qui punta tutto sul futuro elettrico, iniziato con la Tucson ibrida e arrivato da qualche anno, tre per la precisione,Kona a batteria. La nuova missione si chiama Progress for Humanity e ci riporta verso questo fiore all'occhiello dell'Est europeo, creato dai sudcoreani, che cerca di non pensareguerra a pochi relativamente chilometri da qui (Leopoli è a soli 500 km, anche se il fronte è altri mille km più in là). La regione è quellaMoravia-Slesia, tra le Beskydy mountains. Tensioni internazionali tenute sopite e ...