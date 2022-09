(Di mercoledì 21 settembre 2022)Y70, lo smartphone pensato per i giovani con un’esperienza d’uso rivoluzionata grazie a tecnologia avanzata e design alla moda, garantisce una batteria instancabile e un’ampia memoria per conservare tutti i contenuti preferitiConsumer Business Group,oggi ildelY70, l’ultimo arrivato nella famigliaY, che mira a portare nuove tecnologie ai suoi giovani utenti. Eredita l’eccellente DNA della serieY, aggiungendo una serie di caratteristiche d’impatto, tra cui il display FullView da 6,75 pollici, una batteria da 6000mAh, la soluzione SuperCharge da 22.5W, una memoria da 128GB e il potente sistema operativo EMUI 12, che continua a garantire ai suoi utenti un’esperienza d’uso più ...

tuttoteKit : #Huawei: annuncia il lancio del nuovo nova #Y70 #tuttotek - smartphone_ita : Huawei annuncia il lancio del nuovo HUAWEI nova Y70 - batista70phone : Huawei annuncia il lancio del nuovo HUAWEI nova Y70 - PuntoCellulare : Huawei annuncia oggi il lancio del nuovo Nova Y70, l'ultimo arrivato nella famiglia Nova Y che mira a portare nuove… - batista70phone : Huawei annuncia il lancio del nuovo HUAWEI nova Y70 -

oggi il lancio in Italia del nuovonova Y70 , la new entry della famiglia nova Y che mira a portare le nuove tecnologie tra le mani dei giovani utenti, ereditando il DNA sella ...oggi il lancio del nuovo Nova Y70 , l'ultimo arrivato nella famiglia Nova Y che mira a portare nuove tecnologie ai suoi giovani utenti. Lo smartphone eredita il DNA della serie Nova Y ...Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon. Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vi ...HUAWEI nova Y70, lo smartphone pensato per i giovani con un’esperienza d’uso rivoluzionata grazie a tecnologia avanzata e design alla moda.