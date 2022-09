“Ho tradito mia moglie, sono pentito”. Il cantante scoperto ora ammette tutto. La confessione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tradimento c’è stato, la verità sotto gli occhi di tutti. Messaggi espliciti e una relazione tenuta segreta per oltre un anno, la modella decide di parlare solo oggi. Ma questo non sarebbe mai avvenuto se l’amica della modella, consapevole della relazione clandestina, non avrebbe intimato di ‘vendere’ la storia a un magazine. Il tradimento svelato di Adam Levine. Cantautore giovane e bello, ma anche produttore discografico, personaggio televisivo e attore, conosciuto come frontman del gruppo musicale di successo Maroon 5. Adam Levine avrebbe negato il tradimento perpetuato all’insaputa della moglie Behati Prinsloo, con la quale è sposato dal 2014, fino a quando non sono usciti allo scoperto i messaggi. Leggi anche: “Devo andare via”. Appena entrata ed è già fuga dal GF Vip: chi è la concorrente Il tradimento svelato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il tradimento c’è stato, la verità sotto gli occhi di tutti. Messaggi espliciti e una relazione tenuta segreta per oltre un anno, la modella decide di parlare solo oggi. Ma questo non sarebbe mai avvenuto se l’amica della modella, consapevole della relazione clandestina, non avrebbe intimato di ‘vendere’ la storia a un magazine. Il tradimento svelato di Adam Levine. Cantautore giovane e bello, ma anche produttore discografico, personaggio televisivo e attore, conosciuto come frontman del gruppo musicale di successo Maroon 5. Adam Levine avrebbe negato il tradimento perpetuato all’insaputa dellaBehati Prinsloo, con la quale è sposato dal 2014, fino a quando nonusciti alloi messaggi. Leggi anche: “Devo andare via”. Appena entrata ed è già fuga dal GF Vip: chi è la concorrente Il tradimento svelato di ...

