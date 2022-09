Ho paura che mia figlia stia rinunciando alla sua vita per amore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono madre di una ragazza di 19 anni, fidanzata da 5 anni con un coetaneo. Bravissimo ragazzo, studioso, con la testa sulle spalle. Proveniente da una buona famiglia, di sani principi. Cosa vuoi di più, dirai te. Arriviamo al dunque. Penso che miasiperdendo gli anni più belli, quelli che dovrebbero essere i più spensierati e anche un po’ folli. Frequenta pochissimo le amiche, esce quasi solo con lui. Se la inno a una festa e lui non ci può andare, resta a casa. Non ha amici maschi. In vacanza va con lui e la sua famiglia. Me la vedo sposata con lui tra qualche anno, casalinga con figli (la mamma di lui è l’angelo del focolare e venerata da tutta la famiglia per questo)… E penso sia tristissimo. Le altre madri mi dicono che sono pazza e dovrei solo essere felice che mianon mi dia ...