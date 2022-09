Highlights e gol Scozia-Ucraina 3-0: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Scozia-Ucraina 3-0, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2022/2023. Facile vittoria per gli uomini di Clarke che vincono 3-0 con le reti di McGinn (70?), Dykes (80? e 86?). Diagonale vincente per il centrocampista dell’Aston Villa che sblocca il parziale. Poi due colpi di testa decisivi del nuovo entrato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Glie le azioni salienti di3-0, match della quarta giornata della fase a gironi di. Facile vittoria per gli uomini di Clarke che vincono 3-0 con le reti di McGinn (70?), Dykes (80? e 86?). Diagonale vincente per il centrocampista dell’Aston Villa che sblocca il parziale. Poi due colpi di testa decisivi del nuovo entrato. SportFace.

SassuoloUS : Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita… - SassuoloFrance : RT @SassuoloUS: Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita!!! ????… - La7tv : #La7calcio Rivedi subito tutti i gol della 3^ giornata della Serie A Femminile TIM - JorgeFe66220709 : RT @SassuoloUS: Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita!!! ????… - dbigmark : RT @DiMarzio: #SerieC, la #Reggiana vince contro l'#Alessandria e sale a nove punti in classifica. Rivivi i gol e gli highlights ??? https:… -