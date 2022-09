Hasib Omerovic, nuovo alloggio popolare alla famiglia dei disabile precipitato a Roma (Di mercoledì 21 settembre 2022) I tre familiari del 36enne, precipitato al suolo dalla finestra di casa durante la perquisizione della polizia, dormono in auto a 50 km da Primavalle per paura delle ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) I tre familiari del 36enne,al suolo dfinestra di casa durante la perquisizione della polizia, dormono in auto a 50 km da Primavalle per paura delle ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Gli agenti di polizia entrati nell'abitazione di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra di un ap… - Agenzia_Ansa : Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma. È quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'… - amnestyitalia : Sulla terribile vicenda di Hasib Omerovic vi sono molti punti oscuri, che è fondamentale vengano chiariti dalle ind… - rep_roma : Una casa nuova per Hasib, la famiglia Omerovic ottiene l'alloggio. Ora dormiva in macchina: 'Primavalle ci fa tropp… - igolmar : RT @ppiersante: Ho letto tutto quello che si trova in rete su Hasib Omerovic. Non trovo un'informazione importante: i 4 in borghese erano i… -