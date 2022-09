“Hanno bestemmiato” GF Vip 7 | microfono aperto e la frase blasfema si sente chiaramente

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Bestemmia al GF Vip 7. Dopo appena 24 ore trascorse nella casa più spiata d’Italia, questa mattina i vipponi sono stati svegliati in maniera a dir poco insolita. Il 19 settembre è andata in onda la prima puntata di questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alfonso Signorini. Insieme a lui, come opinioniste, un ritorno e una new entry: Sonia Bruganelli, al suo secondo anno in studio e accanto a lei la cantante Orietta Berti, che per sua stessa ammissione ha detto di aver accettato per il consistente cachet offerto. Alfonso Signorini ha voluto mantenere segreto il cast fino alla diretta del programma ma, appena due giorni prima Davide Maggio ha spoilerato la lista dei nuovi vipponi. Niente effetto sorpresa, come aveva previsto Alfonso Signorini prima del via della settima edizione del reality show che lo scorso anno ha visto trionfare Jessica Selassié. ...