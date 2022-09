“Ha preso il primo palo”: Antonino Spinalbese fa il piacione, lei gli sbatte la verità in faccia [VIDEO] (Di mercoledì 21 settembre 2022) Antonino Spinalbese ci prova ma gli arriva una batosta: lei gli racconta la verità, ha già preso il primo palo… Antonino Spinalbese (Twitter)L’hairstylist Antonino Spinalbese aveva già provato a flirtare con una concorrente ma gli è andata male. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di stoppare la sua vita quotidiana e di ricominciare all’interno del reality. Il GF potrebbe essere un’occasione per fare focus sulla sua vita e su quello che desidera per il futuro, ma le sfide saranno ardue perché il suo volto è già molto conosciuto per via della relazione con la Rodriguez. In queste ore il gieffino ha cercato di stringere rapporto con Ginevra Lamborghini. La ragazzina semplice e carina sembrava un ottimo flirt per ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 21 settembre 2022)ci prova ma gli arriva una batosta: lei gli racconta la, ha giàil(Twitter)L’hairstylistaveva già provato a flirtare con una concorrente ma gli è andata male. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di stoppare la sua vita quotidiana e di ricominciare all’interno del reality. Il GF potrebbe essere un’occasione per fare focus sulla sua vita e su quello che desidera per il futuro, ma le sfide saranno ardue perché il suo volto è già molto conosciuto per via della relazione con la Rodriguez. In queste ore il gieffino ha cercato di stringere rapporto con Ginevra Lamborghini. La ragazzina semplice e carina sembrava un ottimo flirt per ...

