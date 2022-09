"Ha mai detto un parola contro di loro?": Sallusti inchioda Floris | Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Voi leggete come qualcosa contro ciò che è a favore di qualcos'altro": Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha spiegato il punto di vista del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare sul mondo omosessuale. "Io non credo che essere a favore della famiglia tradizionale, difendere quel nucleo che può generare e accrescere la comunità, debba essere qualcosa che è di per sé contro. Io non ho mai sentito la Meloni dire una parola contro i gay, la Meloni dice che se andrà al governo difenderà la famiglia tradizionale. Ma questo non è un reato". "Mi scusi Sallusti, ma da chi la deve difendere?", è intervenuto allora il conduttore del talk. E il direttore di Libero ha risposto: "La deve difendere nel senso che oggi una famiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Voi leggete come qualcosaciò che è a favore di qualcos'altro": Alessandro, ospite di Giovannia DiMartedì su La7, ha spiegato il punto di vista del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare sul mondo omosessuale. "Io non credo che essere a favore della famiglia tradizionale, difendere quel nucleo che può generare e accrescere la comunità, debba essere qualcosa che è di per sé. Io non ho mai sentito la Meloni dire unai gay, la Meloni dice che se andrà al governo difenderà la famiglia tradizionale. Ma questo non è un reato". "Mi scusi, ma da chi la deve difendere?", è intervenuto allora il conduttore del talk. E il direttore di Libero ha risposto: "La deve difendere nel senso che oggi una famiglia ...

