Gusti di frontiera a Gorizia dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gorizia porta letteralmente il mondo in tavola offrendo ai visitatori di Gusti di frontiera un’occasione unica di scoprire tanti sapori, alcuni più lontani di altri, ma garantisce anche una vetrina importante per i prodotti e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, il cui posizionamento è stato rafforzato. Negli ultimi anni questa manifestazione è cresciuta notevolmente nonostante le tante difficoltà che si sono susseguite e l’impegno profuso dagli organizzatori e dai numerosi partner e sostenitori, unito alla capacità di fare sistema, è sicuramente uno dei segreti del sempre più ampio riscontro ottenuto. È questo, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo in occasione della presentazione di Gusti di frontiera 2022, durante la ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022)porta letteralmente il mondo in tavola offrendo ai visitatori didiun’occasione unica di scoprire tanti sapori, alcuni più lontani di altri, ma garantisce anche una vetrina importante per i prodotti e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, il cui posizionamento è stato rafforzato. Negli ultimi anni questa manifestazione è cresciuta notevolmente nonostante le tante difficoltà che si sono susseguite e l’impegno profuso dagli organizzatori e dai numerosi partner e sostenitori, unito alla capacità di fare sistema, è sicuramente uno dei segreti del sempre più ampio riscontro ottenuto. È questo, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo in occasione della presentazione didi, durante la ...

Marisa_62 : RT @TgrRaiFVG: Le pietanze di 40 Paesi a Gorizia per Gusti di Frontiera. 327 stand nelle vie della città da giovedì a domenica sera. Per la… - TgrRaiFVG : Le pietanze di 40 Paesi a Gorizia per Gusti di Frontiera. 327 stand nelle vie della città da giovedì a domenica ser… - ANSANuovaEuropa : Gusti di frontiera, 327 stand e 40 Paesi rappresentati - Telefriuli1 : ?? ?????????? ???? ?????????????????? ?????????????????????????? ???? ?????????????? ???? ???? ?????????? Presentata l'edizione 2022 prevista a Gorizia dal 29 sett… - il_piccolo : Gusti di frontiera si presenta: a Gorizia 327 stand da 40 Paesi. La mappa dei Borghi -