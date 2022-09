Guerra Russia-Ucraina, Borrell: “Sanzioni su tecnologia e nuova lista nera”. 9 missili su Zaporizhzhia. Kiev: “Pronti a una pace giusta”. Mosca: “Biden indecente, nessuna minaccia nucleare da Putin” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rilasciati 215 difensori di Azovstal, scambiati con l’oligarca Medvedchuk. Zelensky: «L’Onu tolga a Mosca il diritto di veto». Fuga dalla Russia e proteste dopo il richiamo di 300 mila riservisti. Oltre 1400 arresti. Dopo l’annuncio della mobilitazione, esauriti i voli per destinazioni senza obbligo di visto Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rilasciati 215 difensori di Azovstal, scambiati con l’oligarca Medvedchuk. Zelensky: «L’Onu tolga ail diritto di veto». Fuga dallae proteste dopo il richiamo di 300 mila riservisti. Oltre 1400 arresti. Dopo l’annuncio della mobilitazione, esauriti i voli per destinazioni senza obbligo di visto

