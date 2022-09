Guerra, la Lituania innalza il livello di allerta dei reparti di reazione rapida (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Lituania ha innalzato al massimo il livello di allerta dei reparti di reazione rapida del proprio esercito. Lo comunica il ministero della Difesa di Vilnius. La misura, che segue di poche ore l’annuncio della mobilitazione data in mattinata da Vladimir Putin, intende rendere quanto più efficace e rapida la reazione a possibili provocazioni al confine tra la Lituania e l’exclave russa di Kaliningrad. Secondo il ministro della Difesa lituano Arvydas Anušauskas, alla mobilitazione si possono accompagnare “fenomeni collaterali di vario tipo” come il malcontento di parte della popolazione e il tentativo di fuggire alla mobilitazione. In situazioni come queste, ha chiosato il ministro “essere preparati è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lahato al massimo ildideididel proprio esercito. Lo comunica il ministero della Difesa di Vilnius. La misura, che segue di poche ore l’annuncio della mobilitazione data in mattinata da Vladimir Putin, intende rendere quanto più efficace elaa possibili provocazioni al confine tra lae l’exclave russa di Kaliningrad. Secondo il ministro della Difesa lituano Arvydas Anušauskas, alla mobilitazione si possono accompagnare “fenomeni collaterali di vario tipo” come il malcontento di parte della popolazione e il tentativo di fuggire alla mobilitazione. In situazioni come queste, ha chiosato il ministro “essere preparati è ...

