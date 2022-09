Guerra in Ucraina, Putin annuncia la mobilitazione parziale (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’annuncio di una “mobilitazione parziale in Russia per difendere il paese”, il riferimento al nucleare, il sostegno al referendum promosso nel weekend nei territori ucraini conquistati. Sono questi i punti essenziali del discorso di Vladimir Putin, che in mattinata ha parlato alla nazione in un atteso messaggio che era stato fissato per martedì sera e in seguito misteriosamente rinviato a stamattina. Vladimir Putin ha parlato alla nazione annunciando il richiamo dei soli riservisti a un nuovo periodo di addestramento Il presidente russo ha ancora una volta sfidato frontalmente l’Occidente, accusandolo di aver prima sciolto l’U nel 1991 e adesso di “russofobia” e di voler “indebolire e smembrare la Russia”. È per questo che Vladimir Putin ha annunciato la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’annuncio di una “in Russia per difendere il paese”, il riferimento al nucleare, il sostegno al referendum promosso nel weekend nei territori ucraini conquistati. Sono questi i punti essenziali del discorso di Vladimir, che in mattinata ha parlato alla nazione in un atteso messaggio che era stato fissato per martedì sera e in seguito misteriosamente rinviato a stamattina. Vladimirha parlato alla nazionendo il richiamo dei soli riservisti a un nuovo periodo di addestramento Il presidente russo ha ancora una volta sfidato frontalmente l’Occidente, accusandolo di aver prima sciolto l’U nel 1991 e adesso di “russofobia” e di voler “indebolire e smembrare la Russia”. È per questo che Vladimirhato la ...

