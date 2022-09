“Guadagnavo miliardi | ora faccio il muratore” Il campione italiano ritrova se stesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Mi sono divertito così tanto che non basterebbero quattro vite per raccontare come me la sono spassata io. In un attimo ho buttato via tutto. Soldi e carriera. Certi atteggiamenti, potessi tornare indietro, li cambierei di corsa”. A parlare in questo modo è Fabio Macellari, 48 anni, ex calciatore di Inter, Bologna e Cagliari. Oggi la sua vita è completamente cambiata, oggi Fabio Macellari è un uomo totalmente diverso rispetto a quel difensore mancino che arava la fascia. Il mondo del calcio fa parte del suo passato al pari dei suoi vizi che gli hanno rovinato la carriera. Ha ammesso di aver fatto uso di sostanza stupefacenti, di essere stato dipendente dal sesso. Adesso fa il panettiere, il taglialegna nel bosco di 25 ettari che circonda la sua proprietà, cura l’orto e fa anche ilper una impresa edile che sta contribuendo a ricostruire Amatrice dopo il ...