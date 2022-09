Green logistics expo | ci saranno sei aziende del barese Ad ottobre

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito il comunicato: Sono 6 ledi Bari e Provincia che parteciperanno alla seconda edizione di, Il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile, il più importante appuntamento fieristico B2B italiano e internazionale organizzato da Senaf e dedicato alla logistica a 360 gradi, che si terrà dal 5 al 72022 presso il polo fieristico di Padova. In particolare,presenti 4 imprese di Bari, Farella Trasporti S.r.l. di Altamura e Spamat S.r.l. di Molfetta. In Italia, come nel resto d’Europa, la logistica giocherà un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei nuovi traguardi di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti i processi della supply chain. Il dibattito sulle innovazioni che renderanno possibili ...