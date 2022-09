Grealish e l' ossessione inglese | ' ' Pensiamo ancora alla finale persa con l' Italia' '

Cronache di spogliatoio

Jackha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Nations League contro l'Italia: \''Sono passati 15 mesi, ma è ancora nella ......da 117 milioni di euro (cifra più alta di sempre nel calcio inglese) per acquistaredall'... per non trasformare (se non l'ha già fatto) il sogno in un'pericolosa e irraggiungibile. ... Aritz Aduriz a Cronache: «Io e l'Athletic Bilbao, un amore in rovesciata»