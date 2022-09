Grandi sponsor per il Grande Fratello Vip 7: tutti i brand di questa edizione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ritornano i super sponsor del Grande Fratello Vip 7. Anche quest’anno Plubitalia ha intercettato tantissimi sponsor con i quali ha creato una partnership. In questo modo i diversi brand saranno parte della narrazione delle vicende del reality di Canale 5. Scopriamo quali sono le sponsorizzazioni della nuova edizione del GF Vip 7. Quali sono gli sponsor e i brand al Grande Fratello Vip 7? Dopo l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, avvenuta lunedì 19 settembre, c’è Grande curiosità intorno agli sponsor che quest’anno vedremo all’interno della trasmissione. Troviamo tante conferme e alcune nuove ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ritornano i superdelVip 7. Anche quest’anno Plubitalia ha intercettato tantissimicon i quali ha creato una partnership. In questo modo i diversisaranno parte della narrazione delle vicende del reality di Canale 5. Scopriamo quali sono leizzazioni della nuovadel GF Vip 7. Quali sono glie ialVip 7? Dopo l’inizio della nuovadelVip 7, avvenuta lunedì 19 settembre, c’ècuriosità intorno agliche quest’anno vedremo all’interno della trasmissione. Troviamo tante conferme e alcune nuove ...

tuttopuntotv : Grandi sponsor per il Grande Fratello Vip 7: tutti i brand di questa edizione #gfvip #gfvip7 - JulianRoss79 : 'Piccoli e grandi downgrade Made in China: da Conte a Inzaghi, da Oriali a Ferri, da Perisic a Gosens, da Hakimi a… - davidesoldi47 : arcade boyz grandi he ritornate a farci pubblicità gratis grazie. in più stranieri detto AB reacta anche tu a qualc… - lominatis : @Inter Grandi e quando lo fate il chiarimento sul main sponsor? - CastigliMirella : Il grande sponsor di #Orban è #Putin. I grandi sponsor italiani di #Orban sono #Meloni e #Salvini. Tutto questo fil… -