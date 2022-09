Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti furiosa: “Ho beccato il mio ex con una del mio stesso ambiante, una che conoscevo da 30 anni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Quattro anni che non batto chiodo e che non dormo con un caz** di nessuno”: la vita sentimentale di Patrizia Rossetti la riassume lei stessa con queste parole, dette con ironia, dentro la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice 63enne fa parte dei concorrenti della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini e ai coinquilini ha raccontato quello che le è capitato con l’ex marito: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. A cosa si riferisce Rossetti? Probabilmente alla storia, durata dal 2012 al 2019, con Rudy Londoni, un tecnico degli studi Mediaset. “Al mio ritorno (dall’adventure game Pechino Express, ndr) la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Quattroche non batto chiodo e che non dormo con un caz** di nessuno”: la vita sentimentale dila riassume lei stessa con queste parole, dette con ironia, dentro la casa delVip. La conduttrice 63enne fa parte dei concorrenti della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini e ai coinquilini ha raccontato quello che le è capitato con l’ex marito: “L’hosul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. A cosa si riferisce? Probabilmente alla storia, durata dal 2012 al 2019, con Rudy Londoni, un tecnico degli studi Mediaset. “Al mio ritorno (dall’adventure game Pechino Express, ndr) la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più ...

