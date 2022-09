Grande Fratello, concorrente della prima edizione parla dopo anni di silenzio: fan sotto shock (Di mercoledì 21 settembre 2022) I fans del Grande Fratello in apprensione per uno dei concorrenti della prima edizione, che torna dopo anni di silenzio a parlare. Lunedì sera è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, e proprio in questi giorni un concorrente della storica prima edizione è riapparso con una notizia sul web. La nuova edizione del Grande L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 21 settembre 2022) I fans delin apprensione per uno dei concorrenti, che tornadire. Lunedì sera è iniziata la nuovadel, e proprio in questi giorni unstoricaè riapparso con una notizia sul web. La nuovadelL'articolo proviene da CheSuccede.it.

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - antoniosalento : RT @SocialmenteDiv1: Scusate, sarò l'unico a NON guardare nemmeno UN SECONDO del GRANDE FRATELLO VIP??? o c'è qualcun altro? - patripatty5 : RT @LelloCicciotti: SARA MAIFUSO...MOGLIE DI ANDREA ROMANO DEL PD E SEMPRE CONTRO BERLUSCONI ADESSO MOSTRA TETTE E CULO AL GRANDE FRATELLO… - Brus_Uillis : @semplici8 @JessRab94943151 @saturninox @NOprisonersEVER @uomodenisoviano @tamistars @NunziaCentanni @donnadimezzo… -