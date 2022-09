Grande festa al Grande Fratello Vip 7 con tanto di spogliarello “sexy” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questo cast del Grande Fratello Vip 7 sa bene come divertirsi! Concorrenti meglio assortiti non ne vedevamo da tempo: giocano, si prendono in giro, si divertono e riescono ad intrattenere anche il pubblico a casa. Stasera, mercoledì 21 Settembre, i vipponi si sono dati ad una festa pazza e ne sono successe di tutti i colori. Scopriamolo! Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 GF VIP 7, parte lo spogliarello “sexy” alla seconda serata Oggi i nostri vipponi si sono dati al gioco “Verità o Obbligo”, tutti uniti insieme in salotto, dopo qualche bicchiere di Santero, che accompagna sempre le feste dei vipponi. I nostri concorrenti del Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questo cast delVip 7 sa bene come divertirsi! Concorrenti meglio assortiti non ne vedevamo da tempo: giocano, si prendono in giro, si divertono e riescono ad intrattenere anche il pubblico a casa. Stasera, mercoledì 21 Settembre, i vipponi si sono dati ad unapazza e ne sono successe di tutti i colori. Scopriamolo! Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 GF VIP 7, parte lo” alla seconda serata Oggi i nostri vipponi si sono dati al gioco “Verità o Obbligo”, tutti uniti insieme in salotto, dopo qualche bicchiere di Santero, che accompagna sempre le feste dei vipponi. I nostri concorrenti del...

