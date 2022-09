Gran Galà per la Pace: star dello sport e tv a Fiumicino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gran Galà per la Pace, un evento davvero Grandioso. Una cerimonia di spicco dedicata a S. Giovanni Paolo II a cui ha voluto aderire anche un big come Claudio Lotito. Nei giorni scorsi a Fiumicino la cerimonia ha visto partecipare numerose star del mondo dello sport, della tv e del cinema. Oltre a Jimmy Ghione, Valeria Marini, Franco Neri (comico di Zelig), Nino La Rocca (ex campione mondo pugilato), Stefano Pantano (tre volte campione olimpico di scherma), a Fiumicino anche il patron della Lazio Claudio Lotito che ha mostrato particolare vicinanza all’iniziativa. Lotito, tra l’altro, pochi mesi fa prese parte ad un evento benefico, il Premio Renato Cesarini in memoria del creatore della Zona Cesarini. Gran GALA’ ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 21 settembre 2022)per la, un evento davverodioso. Una cerimonia di spicco dedicata a S. Giovanni Paolo II a cui ha voluto aderire anche un big come Claudio Lotito. Nei giorni scorsi ala cerimonia ha visto partecipare numerosedel mondo, della tv e del cinema. Oltre a Jimmy Ghione, Valeria Marini, Franco Neri (comico di Zelig), Nino La Rocca (ex campione mondo pugilato), Stefano Pantano (tre volte campione olimpico di scherma), aanche il patron della Lazio Claudio Lotito che ha mostrato particolare vicinanza all’iniziativa. Lotito, tra l’altro, pochi mesi fa prese parte ad un evento benefico, il Premio Renato Cesarini in memoria del creatore della Zona Cesarini.GALA’ ...

