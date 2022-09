Glovo, multa da 79 milioni di euro in Spagna: non ha adattato i contratti di oltre 10mila rider. La ministra del lavoro: “Sono falsi autonomi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una multa di 79 milioni di euro per non aver messo in regola i rider. È la cifra che dovrà pagare Glovo in Spagna: secondo il ministero del lavoro di Madrid, la società di consegne è responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 fattorini alla “legge rider”. La normativa prevede che i lavorati delle società di delivery siano inquadrati come dipendenti, non come autonomi come invece Sono rimasti per Glovo nelle aree di Barcellona e Valencia. Lo rende noto la radio spagnola radio Cadena Ser. “Siamo di fronte a dei falsi autonomi”, argomenta la ministra del lavoro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Unadi 79diper non aver messo in regola i. È la cifra che dovrà pagarein: secondo il ministero deldi Madrid, la società di consegne è responsabile di non averdi10.600 fattorini alla “legge”. La normativa prevede che i lavorati delle società di delivery siano inquadrati come dipendenti, non comecome invecerimasti pernelle aree di Barcellona e Valencia. Lo rende noto la radio spagnola radio Cadena Ser. “Siamo di fronte a dei”, argomenta ladeldi ...

