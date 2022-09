Gli oppositori telefonano ai figli degli uomini di Putin fingendo di convocarli al fronte. Peskov junior: «Io nell’elenco? Risolverò ad altri livelli» – Il video (Di mercoledì 21 settembre 2022) È caos in Russia dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin, che ha dato il via alla mobilitazione militare parziale, ossia una leva che porterà sul campo di battaglia altri 300 mila soldati e riguarderà che riguarderà i “cittadini riservisti” o che hanno già esperienza nelle forze armate. Il traffico aereo è andato in tilt, altri uomini – quelli provvisti di un visto Shengen – si sono diretti in massa verso la Finlandia con la speranza di riuscire ad attraversare il confine, mentre molti cittadini sono scesi in piazza per protestare. Ma la mobilitazione militare è valida davvero per tutti i riservisti o uomini con pregressa esperienza nelle forze armate russe? A giudicare dalle telefonate fatte da Dmitry Nizovtsev, membro della ong Anti-corruption Foundation fondata dall’oppositore politico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) È caos in Russia dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir, che ha dato il via alla mobilitazione militare parziale, ossia una leva che porterà sul campo di battaglia300 mila soldati e riguarderà che riguarderà i “cittadini riservisti” o che hanno già esperienza nelle forze armate. Il traffico aereo è andato in tilt,– quelli provvisti di un visto Shengen – si sono diretti in massa verso la Finlandia con la speranza di riuscire ad attraversare il confine, mentre molti cittadini sono scesi in piazza per protestare. Ma la mobilitazione militare è valida davvero per tutti i riservisti ocon pregressa esperienza nelle forze armate russe? A giudicare dalle telefonate fatte da Dmitry Nizovtsev, membro della ong Anti-corruption Foundation fondata dall’oppositore politico ...

cergi01 : @BeaLorenzin @LegaSalvini Signora @BeaLorenzin non confonda i novax con gli oppositori del Green Pass. I due insiem… - sysmedia68 : RT @Givingvoiceit: Manifestazioni di protesta #Russia #SanPietroburgo #Mosca. Arresti. Le autorità russe hanno avvertito in via precauzion… - Givingvoiceit : Manifestazioni di protesta #Russia #SanPietroburgo #Mosca. Arresti. Le autorità russe hanno avvertito in via preca… - cristhianebasta : RT @jouissance17: A San Pietroburgo, gli oppositori alla guerra e alla mobilitazione si radunano in piazza Sant'Isacco Le persone erano in… - jouissance17 : A San Pietroburgo, gli oppositori alla guerra e alla mobilitazione si radunano in piazza Sant'Isacco Le persone er… -