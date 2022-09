Gli imprenditori della moda: “Come dice Draghi, ce la faremo con qualsiasi governo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorno uno delle sfilate moda donna estate 2023 di Milano, giorno meno quattro dal voto. E’ bello vedere Come tutti i grandi imprenditori della moda, gente che fattura oltre il miliardo di euro quasi esclusivamente all’estero, ritenga qualunque cambio di governo, se non proprio del tutto ininfluente, comunque e ampiamente sostenibile nel senso proprio del termine, ce-la-posso-fare-anche-con-questi. Non lo dicono esplicitamente perché certe cose non si dicono, non sta bene, non è educato, ma sanno benissimo che la loro credibilità all’estero è superiore a quella dei politici nazionali. Sanno che le loro attività sono più forti delle beghe per la conquista di Palazzo Chigi; sanno che con i mille, duemila, cinquemila dipendenti che impiegano sono sostanzialmente degli intoccabili e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorno uno delle sfilatedonna estate 2023 di Milano, giorno meno quattro dal voto. E’ bello vederetutti i grandi, gente che fattura oltre il miliardo di euro quasi esclusivamente all’estero, ritenga qualunque cambio di, se non proprio del tutto ininfluente, comunque e ampiamente sostenibile nel senso proprio del termine, ce-la-posso-fare-anche-con-questi. Non lo dicono esplicitamente perché certe cose non si dicono, non sta bene, non è educato, ma sanno benissimo che la loro credibilità all’estero è superiore a quella dei politici nazionali. Sanno che le loro attività sono più forti delle beghe per la conquista di Palazzo Chigi; sanno che con i mille, duemila, cinquemila dipendenti che impiegano sono sostanzialmente degli intoccabili e ...

gparagone : #Energia, quanto possono reggere gli imprenditori su una voce variabile? O il problema lo risolviamo a monte o il… - gparagone : #Draghi è il pupazzetto dei grandi centri di interesse, delle multinazionali, del #GruppoDei30. Sta (ancora) gover… - matteosalvinimi : In diretta da Roma dove incontro Confartigianato Imprese! Rimanete collegati per ascoltare le proposte della Lega p… - Tony79999 : @16017091S @SpaceSerieA @robypec75 Ah ecco da dove viene il termine camorrista, la mia famiglia è onesta vive giù… - falitalia : @stebaraz @SerjBett @DeShindig @CarloCalenda Capisco poi che in Italia gli imprenditori lungimiranti e danarosi non… -