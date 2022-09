Gli effetti dell’annuncio della mobilitazione parziale di Putin in Russia sulle ricerche Google (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin ha disposto una mobilitazione parziale in Russia allo scopo di conferire nuove forze all’attacco della Russia in Ucraina. Cosa vuol dire mobilitazione parziale? Nel discorso alla nazione che tanto era atteso Putin ha spiegato che verranno richiamati – come è stato già disposto in giornata con la pubblicazione di un decreto del Cremlino – 300 mila arrivisti. Si tratta, come spiegato dal presidente stesso insieme al ministro della Difesa Serghei Shoigu, di «quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione». Scopo della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirha disposto unainallo scopo di conferire nuove forze all’attaccoin Ucraina. Cosa vuol dire? Nel discorso alla nazione che tanto era attesoha spiegato che verranno richiamati – come è stato già disposto in giornata con la pubblicazione di un decreto del Cremlino – 300 mila arrivisti. Si tratta, come spiegato dal presidente stesso insieme al ministroDifesa Serghei Shoigu, di «quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione». Scopo...

