Giorgio Presca Ceo, cambio di passo per Furla (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovo chief executive officer per Furla, marchio italiano di pelletteria di lusso. Si tratta di Giorgio Presca, che ha recentemente ricoperto l'incarico di Ceo di Clarks. In precedenza il manager è anche amministratore delegato di Golden Goose, Geox e Citizens of Humanity. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della moda, Presca ricopre anche incarichi ai vertici di marchi internazionali come Diesel e Levi's Presca inizia la carriera nella moda in Italia in GFT e consegue una laurea in Economia all'Università Bocconi e un Master in Fashion, Retail and Textile Management all'Istao, scuola di formazione manageriale dell'Istituto Adriano Olivetti.

