Giordana Angi e la fotografia scattata “Un Autunno Fa”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) A pochi giorni dall’equinozio d’ha scelto di pubblicare l’emozionante singolo che anticipa l’album di inediti che uscirà nei prossimi mesi. “Unfa” – questo il titolo del brano – si presenta come una delle canzoni più importanti della cantautrice italo-francese a tal punto che “mi emoziona ogni volta che la sento“, ha raccontato. Scritta in collaborazione con Antonio Iammarino, “Unfa” si presenta come una ballad che ci trasporta in una notte “nel centro di Milano“. Se provassi a scattare unadal lato del “Passeggero“, riesco a intravedere due persone che, nel grigiore di Milano, si cercano di notte e provano ad “immaginare una nuova vita“. Dopo “non aver voluto una nuova vita assieme“, non restano che passi ...

solitastronza : Adesso capisco la sua emozione ..capisco tutto l’impegno e la dedizione che ha messo per presentarci al meglio ques… - luisabalestrie1 : Grandiosa #GIORDANA Angi # un autunno fa - luisabalestrie1 : #GIORDANA Angi # un autunno fa# molto bella - RecensiamoMusic : #GiordanaAngi riparte dall'intensità melodica di #UnAutunnoFa - Testo, audio e significato - Lolaedana : Tra pochissimi minuti potremmo ascoltare il nuovo singolo di Giordana Angi Un autunno fa ?? #unautunnofa #uaf… -

Recensiamo Musica

... realizzato per la casa discografica nata in seno al talent di Maria De Filippi, 21 CO, fondata tra gli altri, dagli ex Amicie Briga. TU SI QUE VALES 2022/ Diretta e concorrenti: ...A partire dal 2011 si afferma anche come regista di diversi videoclip, sempre in ambito musicale, come quelli di Clementino, Ornella Vanoni, Deddy,e molti altri. Emanuel Lo ad Amici ... Giordana Angi riparte dall'intensità melodica di “Un autunno fa” – Testo, audio e significato La cantautrice GIORDANA ANGI pubblica il nuovo singolo “UN AUTUNNO FA”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 21 Settembre ed in radio da venerdì 23 Settembre. Il brano, già disponibile pe ...La cantautrice GIORDANA ANGI pubblica il nuovo singolo “UN AUTUNNO FA”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 21 Settembre ed in radio da venerdì 23 Settembre. Il brano, già disponibile pe ...