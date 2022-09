Ginevra Lamborghini ha mentito ad Alfonso Signorini (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ginevra Lamborghini, nel corso dell’intervista, rilasciata prima di varcare la porta rossa e diventare una delle nuove concorrenti del reality show aveva parlato di sé stessa e della fine della sua storia d’amore, dando dei dettagli sulla sua situazione sentimentale, che, a quanto pare non corrispondono alla verità. La vippona aveva detto tutt’altro, prima di entrare al Grande Fratello Vip 7: ecco che cosa ha confessato adesso. Ginevra-Lamborghini-Altranotizia-(Fonte: Google)Ginevra Lamborghini è una delle nuove concorrenti del Gf Vip 7. La sorella della famosa cantante, Elettra Lamborghini aveva detto di essere single eppure ora è venuto fuori tutt’altro. Ginevra Lamborghini, le parole pronunciate prima del Gf Vip ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022), nel corso dell’intervista, rilasciata prima di varcare la porta rossa e diventare una delle nuove concorrenti del reality show aveva parlato di sé stessa e della fine della sua storia d’amore, dando dei dettagli sulla sua situazione sentimentale, che, a quanto pare non corrispondono alla verità. La vippona aveva detto tutt’altro, prima di entrare al Grande Fratello Vip 7: ecco che cosa ha confessato adesso.-Altranotizia-(Fonte: Google)è una delle nuove concorrenti del Gf Vip 7. La sorella della famosa cantante, Elettraaveva detto di essere single eppure ora è venuto fuori tutt’altro., le parole pronunciate prima del Gf Vip ...

Aurora99971995 : Io una mia idea sulla lite Lamborghini ce l’ho.Ginevra ha raccontato che spesso le mettevano a confronto ed esaltav… - star46843 : RT @archive_lemon: ginevra lamborghini #gfvip fancam - MacosaneSSSai_ : RT @archive_lemon: ginevra lamborghini #gfvip fancam - AnastasiaSorge : comunque ha vinto Ginevra Lamborghini primo posto ?? , secondo posto Elenoire Ferruzzi ??e terzo posto Luca Salatino… - PestariniLisa : Ginevra Lamborghini parla italiano non inglese siano in Italia non in Inghilterra #GFvip -